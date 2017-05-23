Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fehmi Koru: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay FETÖ'cü!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fehmi Koru: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay FETÖ'cü!

Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay FETÖ evlerinde mi yetişti? Gazeteci Fehmi Koru, Sözcü Gazetesi'ne yönelik FETÖ soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık sıfatıyla ifade verdi.

24 Nisan 2010 tarihli Yeni Şafak gazetesinde "Taha Kıvanç" mahlas ismiyle kaleme aldığı ve "Burak Akbay'ın FETÖ evlerinde yetiştiği" iddiasıyla ilgili yazısı sorulan Koru, 1990'lı yıllarda Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'ın, oğlu hakkında kendisine söylediklerini anlatarak şunları söyledi:

''Burak Akbay'ın yine gazetecilik yapan babası Ertuğrul Akbay ile bir gezi sırasında sohbetimiz olmuştu. Ertuğrul Akbay, bana oğlu Burak'ın 'İsviçre'de cemaate ait bir evde kaldığını, o sayede doğru düzgün yetiştiğini' övgü ile anlatmıştı. Yıllar sonra Burak Akbay'ın ani bir yükseliş sergileyerek Sözcü gazetesini açması bana tuhaf gelmişti.Baba Ertuğrul Akbay'ın bana 90'lı yıllarda bahse konu sohbetinde 'Oğlum dinine bağlı, muhafazakâr değerlere sahip biridir' demesine rağmen Sözcü gibi aşırı muhalif bir gazetenin patronu olmasını ben mantıklı bulmamıştım. Bu nedenle Yeni Şafak'taki yazıyı kaleme aldım. Bu yazımdan sonra Ertuğrul Akbay beni cep telefonumdan aradı. Yazıyı yazdığım için beni eleştirdi. Ben de kendisine 'Burak Akbay kendi imzası ile bir cevap verirse bunu gazete köşesinde yayımlayacağımı' söyledim. Kendisinin söylediklerini yayımlamamı istedi. Ben de 'Muhatabım sen değilsin, Burak Akbay açıklama gönderirse gönderdiği yazıyı köşeme taşırım' dedim. Bu yazımla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ben cemaatin muhalefeti de kontrol altına alıp gerektiğinde hükümete sert muhalefet yapmak için bu gazeteyi kurdurmuş olabileceğini düşündüm ve bu yazıyı kaleme aldım.''

BURAK AKBAY'IN 'TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEĞİM' DEDİĞİ İDDİASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söylediği ileri sürüldü. Londra'da Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan Akbay, "Türkiye'ye dönersem tutuklanırım" dedi. Akbay, FETÖ ile ilişkisinin olmadığını iddia etti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı ifade vermeyecek
Şantaj iddiasına tutuklama
Fehmi Koru: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay FETÖ'cü!
Stockholm'de Azerbaycan Cumhuriyet Günü kutlandı
'Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var'
İsrail güçleri Filistinli genci vurdu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Reina yıkıldı!
Reina yıkıldı!
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı ifade vermeyecek
ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı ifade vermeyecek
Şantaj iddiasına tutuklama
Şantaj iddiasına tutuklama
Fehmi Koru: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay FETÖ'cü!
Fehmi Koru: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay FETÖ'cü!
Stockholm'de Azerbaycan Cumhuriyet Günü kutlandı
Stockholm'de Azerbaycan Cumhuriyet Günü kutlandı
'Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var'
'Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var'
İsrail güçleri Filistinli genci vurdu
İsrail güçleri Filistinli genci vurdu
Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü
Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü
Avrupa Şampiyonu için büyük kutlama
Avrupa Şampiyonu için büyük kutlama
Advocaat'ın moral konuşmasının ardından galibiyet geldi
Advocaat'ın moral konuşmasının ardından galibiyet geldi
Altın madalya kazanan millileri kutladı
Altın madalya kazanan millileri kutladı
Dünya şampiyonu hayatını kaybetti
Dünya şampiyonu hayatını kaybetti
14 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English