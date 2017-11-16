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Federer, yarı finalde
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Federer, yarı finalde

İsviçreli yıldız Roger Federer, Londra'da yapılan ATP Finalleri'nde grup aşamasındaki üçüncü ve son maçından da galibiyetle ayrıldı. Ünlü tenisçi Wimbledon finalinde yendiği, 2017 TEB BNP Paribas İstanbul Open şampiyonu Marin Cilic'i 6-7 (5), 6-4 ve 6-1'lik setlerle yendi.

İsviçreli yıldız Roger Federer, Londra'da yapılan ATP Finalleri'nde grup aşamasındaki üçüncü ve son maçından da galibiyetle ayrıldı. Ünlü tenisçi Wimbledon finalinde yendiği, 2017 TEB BNP Paribas İstanbul Open şampiyonu Marin Cilic'i 6-7 (5), 6-4 ve 6-1'lik setlerle yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen ATP Finalleri'nde dünya 2 numarası Roger Federer'in kusursuz performansı sürüyor. Hırvat rakibi Marin Cilic'i üç sette mağlup eden 36 yaşındaki İsviçreli yıldız, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını da kazanıp yarı finalin yolunu tuttu.
Garanti Koza'nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz tenisçisini buluşturan turnuvadaki ilk iki maçında Jack Sock ve Alexander Zverev'i geçen Federer, son olarak Wimbledon finalinde yendiği Cilic'e yine şans tanımadı. TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın ilk ve son şampiyonlarını yüzleştiren maçta Cilic'e 6-7, 6-4, 6-1'le üstünlük kuran Federer, Boris Becker Grubu'nu yenilgisiz lider tamamladı.
Prestijli organizasyonda yedinci şampiyonluğunu kovalayan Federer, 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak yarı finalde Avusturyalı Dominic Thiem veya Belçikalı David Goffin ile kozlarını paylaşacak. Pete Sampras Grubu'nda yarınki maçların ardından netlik kazanacak diğer yarı final eşleşmesinde ise Bulgar Grigor Dimitrov'un rakibi Alman Alexander Zverev ya da ABD'li Jack Sock olacak.
ATP Finalleri çiftler kategorisinde geçen sene mutlu sona ulaşan Henri Kontinen/John Peers ikilisi, grup aşamasında hata yapmadı. Raven Klaasen/Rajeev Ram'i 2-6, 6-1, 10/8 yenen Kontinen/Peers, Lukasz Kubot/Marcelo Melo ve Ryan Harrison/Michael Venus'ten sonra yarı finale ilerleyen üçüncü takım olmayı başardı.
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