Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı. Fed Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti. 2017'de bir faiz artışı daha, 2018'de 3 faiz artışı öngörülüyor. (İHA=
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