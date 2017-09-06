06.09.2017 18:36 FED Başkan Yardımcısı Fischer istifa etti

ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer istifa etti. ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer istifa etti.

ABD Merkez Bankası'nın 73 yaşındaki Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Ekim ayı ortasında görevinden istifa edeceğini açıkladı. Fischer, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta kişisel nedenlerden dolayı istifa ettiğini ve 13 Ekim'de görevinden ayrılacağını belirtti.

2014 yılında Fed Başkan Yardımcısı olarak atanan Fischer'ın görevi 2018 yılında sona erecekti.



