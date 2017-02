16.02.2017 14:58 Feci ölüm kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken elektrik direğine çarpan aracın yanması sonucu araç sürücüsü yanarak feci şekilde can vermişti. Meydana gelen kaza ve kaza sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken elektrik direğine çarpan aracın yanması sonucu araç sürücüsü yanarak feci şekilde can vermişti. Meydana gelen kaza ve kaza sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün Gebze Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana gelmiş, Orhan Danış (28) idaresinde ki 34 GJ 5940 plakalı lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik direğine çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yanan aracın içerisinde bulunan şoför Orhan Danış feci şekilde can vermişti.

Yanarak feci şekilde can veren Orhan Danış'ın kaza yapma anı ve kaza sonrası kameralara saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde sürücü Danış'ın boş caddede süratli bir şekilde gelerek elektrik direğine çarptığı ve çarptıktan kısa bir süre sonra aracın motor kısmından yanmaya başladığı gözüküyor. Kazadan kısa bir süre sonra itfaiyenin olay yerine gelip yaptığı söndürme çalışmaları ile sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kameraya yansıyor.

Öte yandan kazanın hemen sonrasında motosikletli bir şahsın kazayı görmesine rağmen durmayıp olay yerinden uzaklaştığı da kamera görüntülerine yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kaan Kızıl / İHA)