Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Feci kazalar kamerada
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Feci kazalar kamerada

Kocaeli'de yaşanan birbirinden ilginç trafik kazaları, MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'de yaşanan birbirinden ilginç trafik kazaları, MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kocaeli kent genelinde yaşanan trafik kazaları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza, Derince araç alt geçidi İzmit istikametinde meydana geliyor. Alt geçit çıkışındaki viraja hızlı girdiği görülen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir otomobile çarpıyor. Birbirine giren otomobiller daha sonra en sağ şeritten ilerleyen tırın altında kalıyor.
Diğer kaza ise D-130'dan Karamürsel ilçe merkezine girişin sağlandığı dörtlü kavşakta meydana geliyor. Yan yolda kendisine yeşil yanan bir otomobil Karamürsel merkezine girmek istediği esnada sarıdan kırmızıya dönmek üzere olan ışıkta geçmeye çalışan başka bir otomobille çarpışıyor. Kaza sonucu savrulan otomobillerden biri ise kaldırımda yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen iki kişiden biri yere düşüyor.
D-100 karayolunda meydana gelen bir diğer kazada da Kartepe'den İzmit istikametine gitmekte olan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak savrulmaya başlıyor. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce sağa sola savruluyor ardından da yan yatarak metrelerce sürükleniyor. Benzer bir kazaya da Umuttepe'den İzmit istikametine giden bir otomobil karışıyor. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndan Gazanfer Bilge Bulvarı'na süratli giren otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıyor. Aynı yerde akçam saatlerinde meydana gelen kazada ise kavşağa hızla giren otomobil park halindeki iki araca çarparak savruluyor.
Kocaeli'deki MOBESE kameralarının kaydettiği en ilginç görüntülerden biri de İzmit Hacı Kasım Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde meydana geliyor. Görüntülerde bisiklet üzerindeki iki çocuk Hacı Kasım Sokak'tan hızla inerek İnönü Caddesi'ne çıkmak istedikleri esnada cadde üzerinde ilerleyen otomobille çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar daha sonra ayağa kalkarak korkuyla kaçışıyor. Benzer bir diğer kazada ise Bahariye Caddesi'nden Turan Güneş Caddesi'ne çıkan otomobil, hızla gelen bir motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ayağa kalkarak otomobil sürücüsüne sitem ediyor.
Görüntülerin devamında ise İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı ve Başiskele ilçesinde motosiklet ile otomobillerin karıştığı kazalar yer alıyor.
(Gürcan Yılmaz / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Marketler zincirinin bölge deposundaki yangın
'Darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı'
Canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş üretildi
Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı
Yakıt deposunda 25 kilo esrar ele geçirildi
Bahçeli'den FETÖ mesajı: Gözlerinin yaşına bakmayın!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Reina yıkıldı!
Reina yıkıldı!
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Marketler zincirinin bölge deposundaki yangın
Marketler zincirinin bölge deposundaki yangın
'Darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı'
'Darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı'
Canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş üretildi
Canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş üretildi
Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı
Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı
Yakıt deposunda 25 kilo esrar ele geçirildi
Yakıt deposunda 25 kilo esrar ele geçirildi
Bahçeli'den FETÖ mesajı: Gözlerinin yaşına bakmayın!
Bahçeli'den FETÖ mesajı: Gözlerinin yaşına bakmayın!
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı
Kayıp Apollon Tapınağı aranıyor
Kayıp Apollon Tapınağı aranıyor
Manchester'daki terör saldırısını kınadı
Manchester'daki terör saldırısını kınadı
Kamuda FETÖ operasyonu: 124 gözaltı kararı
Kamuda FETÖ operasyonu: 124 gözaltı kararı
Bahçeli: Sorun var demektir
Bahçeli: Sorun var demektir
Trump ile Mahmud Abbas bir araya geldi
Trump ile Mahmud Abbas bir araya geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English