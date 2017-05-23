Feci kazalar kamerada

Kocaeli'de yaşanan birbirinden ilginç trafik kazaları, MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'de yaşanan birbirinden ilginç trafik kazaları, MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli kent genelinde yaşanan trafik kazaları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza, Derince araç alt geçidi İzmit istikametinde meydana geliyor. Alt geçit çıkışındaki viraja hızlı girdiği görülen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir otomobile çarpıyor. Birbirine giren otomobiller daha sonra en sağ şeritten ilerleyen tırın altında kalıyor.

Diğer kaza ise D-130'dan Karamürsel ilçe merkezine girişin sağlandığı dörtlü kavşakta meydana geliyor. Yan yolda kendisine yeşil yanan bir otomobil Karamürsel merkezine girmek istediği esnada sarıdan kırmızıya dönmek üzere olan ışıkta geçmeye çalışan başka bir otomobille çarpışıyor. Kaza sonucu savrulan otomobillerden biri ise kaldırımda yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen iki kişiden biri yere düşüyor.

D-100 karayolunda meydana gelen bir diğer kazada da Kartepe'den İzmit istikametine gitmekte olan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak savrulmaya başlıyor. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce sağa sola savruluyor ardından da yan yatarak metrelerce sürükleniyor. Benzer bir kazaya da Umuttepe'den İzmit istikametine giden bir otomobil karışıyor. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndan Gazanfer Bilge Bulvarı'na süratli giren otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıyor. Aynı yerde akçam saatlerinde meydana gelen kazada ise kavşağa hızla giren otomobil park halindeki iki araca çarparak savruluyor.

Kocaeli'deki MOBESE kameralarının kaydettiği en ilginç görüntülerden biri de İzmit Hacı Kasım Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde meydana geliyor. Görüntülerde bisiklet üzerindeki iki çocuk Hacı Kasım Sokak'tan hızla inerek İnönü Caddesi'ne çıkmak istedikleri esnada cadde üzerinde ilerleyen otomobille çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar daha sonra ayağa kalkarak korkuyla kaçışıyor. Benzer bir diğer kazada ise Bahariye Caddesi'nden Turan Güneş Caddesi'ne çıkan otomobil, hızla gelen bir motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ayağa kalkarak otomobil sürücüsüne sitem ediyor.

Görüntülerin devamında ise İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı ve Başiskele ilçesinde motosiklet ile otomobillerin karıştığı kazalar yer alıyor.

(Gürcan Yılmaz / İHA)