Feci kazalar kamerada

Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılı nisan ayında kent genelinde MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları ile ilgili görüntüleri paylaştı. Vatandaşların karşılaşabileceği kazalara karşı bilinçli olmaları amacıyla kurumun sosyal paylaşım sayfasında yayınlanan görüntülerde, şehrin ana cadde ve sokaklarında gece ve gündüz yaşanan kazalar yer alıyor. Çeşitli açılardaki MOBESE kameralarına takılan kazalarda, sürücü ve yayaların dikkatsizliği, kontrolsüz dönüşlerin neden olduğu kaza görüntüleri dikkat çekiyor.

(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)