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Feci kazalar kamerada
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Feci kazalar kamerada

Batman, Hatay ve Iğdır'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Batman, Hatay ve Iğdır'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Batman'da son iki ayda şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Batman Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli MOBESE kameralarının son iki ayda kaydettiği trafik kazalarının genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural hatasından meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm yaşanmadı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışıklı kavşaklarda trafik kazaları çok yaşandı. Görüntülerde,Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araç kontrolsüz yola çıkan motosiklete çarpıyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kaza ise, yeni sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Yine aynı şekilde kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkmaya çalışan araca, ana yolda seyir halinde olan bir araç çarptı. Kazada kontrolsüz yola çıkan araç yan yatarak sürücüsü yaralandı. Üçüncü kaza ise, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bu görüntüde ise dalgın bir yaya yolun karşısına geçmeye çalışırken, seyir halinde olan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

HATAY
MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde TOKİ Kavşağında tek yönde akan trafikte karşıdan gelen araç, kendi yönünde seyreden araçlara çarparak ilerliyor. Daha sonrasında çarpmanın etkisiyle araç, MOBESE kamerasının olduğu direğe çarpıyor.
Kameralara yansıyan başka bir kazada, İskenderun ilçesi Gelişim Kavşağında hız kurallarına uymayan sürücü dönüş yapan araca hızla çarpıyor. Çarpma esnasında karşıya geçmek isteyen yayanın savrulan araçlardan kıl payı kurtulduğunu da saniye saniye kaydediliyor.
Başka bir görüntüde ise Stat Kavşağında karşıya geçmek isteyen bisikletli sürücü yolu kontrol etmeyip ilerlemeye devam edince dönüş yapan otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsü yola savruluyor.

IĞDIR
Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameralarına hasarlı ve yaralamalı kazalar yansıdı. Görüntülerde kazaların genellikle dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.
Yol kenarında bir süre bekleyen motosiklet sürücüsünün aniden hareket etmesi ve etrafına bakmadan yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı saniye saniye görüntülendi. Bir başka kazada ise, kavşakta görüş alanı bir kamyonet tarafından kapatılan otomobil sürücüsünün aniden geçmeye çalıştığı sırada karşıdan gelen bir araçla çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerden biri aracıyla yol kenarındaki markete giriyor.


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