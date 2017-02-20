Feci kazada ölü sayısı 8 oldu

Iğdır'da iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Iğdır'da iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Sabah 08.30 sıralarında Iğdır-Aralık karayolu üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 DY 9420 ve 34 YK 9300 plakalı otobüsler kafa kafaya çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralanmıştı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Iğdır İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, şimdiye kadar kazada 3'ü Türk vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Biri ağır 28 kişinin de yaralandığını belirten Erol, yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin ise devam ettiğini kaydetti.

(Ercan Tunç/İHA)