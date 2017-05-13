Feci kazada ölü sayısı 20'ye yükseldi

Muğla'da yolcu midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 20'ye yükseldi.

Muğla'da yolcu midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 20'ye yükseldi.

Kaza yapan araçta bulunan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun bu sabah saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinden günübirlik gezi için Marmaris'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

(Bekir Tosun - Vural Efecik/İHA)