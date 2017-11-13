13.11.2017 13:59 Feci kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5'e çıktı. Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Çal ilçesi İsabey Yazıraltı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 57 yaşındaki Necip Kölem, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

PAÜ'ye kaldırılan diğer yaralılardan Gülsüm Kölem'in yoğun bakımda tedavisi sürerken 9 yaşındaki N.E.Ç. ile Ümmügülsüm Yeşilyuva'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Bülent ve Ayşe Çoşkun ile Nuri ve Necip Kölem, Güney ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedilecek.

Mustafa Yeşilyuva ise öğle namazının ardından Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde toprağa verilecek.



