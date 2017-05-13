Feci kazada detaylar netleşiyor

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen feci kazada midibüsün Anneler Günü programı için Marmaris'e giden şahısları taşıdığı, bir otomobilin alt yola düşen midibüsün altında kaldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen feci kazada midibüsün Anneler Günü programı için Marmaris'e giden şahısları taşıdığı, bir otomobilin alt yola düşen midibüsün altında kaldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Muğla- Marmaris karayolu Sakar Geçidi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü Sakar Geçidinde dik rampadan aşağıya inerken kontrolden çıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs keskin virajı alamayınca bariyerleri aşıp uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten alt yola düşen midibüs, seyir halinde olan 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada midibüste ve diğer otomobilde bulunan 20 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Bölgeye, Muğla ve Marmaris'ten 15 ambulans, 3 AFAD, 1 UMKE ekibinin yanı sıra belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahalede bulundukları yaralıları Muğla ve Marmaris'teki hastanelere taşıdı. Hafta sonu tatili nedeniyle yoğun trafiğin bulunduğu bölgede, kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanınca kilometrelerce kuyruk oluştu.

(Bekir Tosun - Vural Efecik/İHA)