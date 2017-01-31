Feci kaza kardeşleri ayırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen feci kazada iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen feci kazada iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 07 EP730 plakalı aracı kullandığı tahmin edilen üniversite öğrencisi Hüseyin Manda (19) ile kardeşi lise öğrencisi Mehmet Manda (16), saat 17.00 sularında Kadriye Mahallesi istikametinde seyrederken, mahalle girişindeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre takla atıp, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Araç içinde sıkışan iki kardeş yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkarılabildi. Hüseyin Manda olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Mehmet Manda ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin yakınları kaza yerinde üzüntüye boğulurken, kazanın meydana gelme nedeninin kavşakta bulunan MOBESE kamerasından tespit edileceği belirtildi.

(Sedat Temel/İHA)