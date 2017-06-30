Feci kaza kamerada

Kontrolden çıkan araç yolda sürüklendikten sonra defalarca takla attı.

Kontrolden çıkan araç yolda sürüklendikten sonra defalarca takla attı.

Feci kaza Rusya'da meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan cip, yan yatarak asfaltta sürüklenmeye başladı. Sürüklenirken kıvılcımlar çıkan araç daha sonra taklalar atarak yoldan çıktı ve ormanlık alana uçtu. Can kaybının yaşanmadığı kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

