Feci kaza kamerada

Tayland'da virajı alırken karşı şeride geçen motosiklet, otomobile çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Tayland'da virajı alırken karşı şeride geçen motosiklet, otomobile çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı. Tayland'da virajı alırken karşı şeride geçen motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 genç kız, ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaysa saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
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