Feci kaza kamerada

Kamyon motosikleti böyle ezdi.

Kamyon motosikleti böyle ezdi.

Korkunç kaza Çin'de meydana geldi. Kavşakta bir anda dönmeye karar veren kamyon sürücüsü, yanında seyreden motosikleti görmedi. Motosiklet sürücüsü kamyondan kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı, motosiklet kamyonun altında kaldı. Motosiklettekilerin kamyonun altında kaldığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

