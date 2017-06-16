ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin işine son verilmesiyle ilgili, 'FBI Direktörünü kov diyen adam tarafından soruşturuluyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin işine son verilmesiyle ilgili, "FBI Direktörünü kov diyen adam tarafından soruşturuluyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD seçimlerindeki olası Rus müdahalesine karşı soruşturma yürüten eski Federal soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in işine son vermesinin ardından kendi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Trump, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin, "FBI Direktörünü kov diyen adam tarafından soruşturuluyorum" dedi.

Trump, yayınladığı bu mesajda, isim vermeden ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosentein'i hedef gösterdi.

Öte yandan Rosentein, Comey'in görevine son verilmesi için rapor vermişti. Trump, ise konuya ilişkin, "Bu öneri olmasaydı bile onu görevden alacaktım" ifadelerini kullanmıştı.

