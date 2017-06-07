FBI direktörü adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğüne Christopher A. Wray'ı aday göstereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğüne Christopher A. Wray'ı aday göstereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Direktörü James Comey'in görevden alınmasının ardından boş kalan koltuk için Christopher A. Wray'ı aday göstereceğini açıkladı. Trump Twitter hesabında, "Kusursuz bir sicili olan Christopher A.Wray'i FBI'ın yeni direktörü olarak aday göstereceğim. Ayrıntılar gelecek" dedi.

