Fazıl Say 105 çocukla aynı sahneyi paylaştı

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaştı.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın gönüllü olarak genç müzisyenleri desteklemek amacıyla katıldığı özel konserde izleyiciler unutulmaz bir akşam yaşadı. Tepebaşı Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel konserde ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın, Türk Bestecileri Serisi kapsamında yayımladığı "Çocuklar İçin" albümündeki 11 eser seslendirildi. Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 105 çocuğun sahne aldığı ve Ramazan Albayrak'ın şefliğini yaptığı özel konserde İlhan Baran ve Adnan Saygun'un yanı sıra Fazıl Say'ın eserleri de icra edildi.

Ağır Zeybek, Masal, Bağlamacı, Rüya, Kocaman Bebek, Ninni, Ege Şarkısı, Kırda Oyun, Kumru, İstanbul'da Kış Sabahı ve Ses isimli eserleri seslendiren Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Fazıl Say, davetliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



"CUMHURİYET ÇOCUKLARI, ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARI"

Konser sonunda sahneye çıkarak bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fazıl Say'ın konsere katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımızın hem Brüksel başarısı hem de bugünkü başarısı olağanüstü. Bundan sonra bizim çalışma azmimiz, hedeflerimiz, özgüvenimiz, kalitemiz artarak devam edecek. Tabi bize zaman zaman bu konuda Fazıl Say'da destek verirse çok mutlu oluruz. Bu çocuklar hepimizin çocuğu, cumhuriyet çocukları, Atatürk'ün çocukları. Cumhuriyet kentinde bir Atatürk hayranı, cumhuriyet hayranı Fazıl Say'ın bulunması çok ayrı bir değer kazandırdı. Böyle bir günde aramızda olduğun için, bizi kabul ettiğin için, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç, kısa sürede böyle bir başarı geleceğini de tahmin etmediklerini söyleyerek, "Tahminlerimizin üzerinde başarı sağladılar. Hepsini tek tek kutluyorum, emeği geçenleri kutluyorum. Hepinizin eline sağlık sevgili gençler" dedi.



"İZMİR'İN, ANKARA'NIN, İSTANBUL'UN BUNU ÖRNEK ALMASI LAZIM"

Fazıl Say ise, yaptığı konuşmada Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nı İzmir'in, Ankara'nın ve İstanbul'un örnek alması gerektiğini belirterek, "Şimdi siz burada bir sürü teşekkürler ettiniz. Öncelikle Eskişehir dışındaki herkesin sizlere teşekkür etmesi gerekiyor. Böyle bir oluşum, Türkiye'de bir tek bu şehirde var. Bu bir gönül işi. Bu çocukların kimisi belki müzisyen olacak, kimisi olmayacak bilmiyoruz ama hayatta müzik yapmış olmak o kadar büyük bir değer ki bakın bugün tartışamayan, birbiriyle uzlaşamayan bir toplumun bireyleriyiz. Halbuki demin bir senfoni orkestrası nasıl işliyor gördünüz. Herkes başka bir şey yapıyor ama ne kadar güzel yaparsa yapsın, onun beraberliği en güzeli oluyor. Şimdi bu çok seslilik, tam bir demokrasi aslında. Burada 105 çocuk var şuanda. Yani bu Türkiye için çok önemli bir katkıdır. Ben bunun devam etmesini canı gönülden diliyorum. Bugün hakikaten benim için de güneşli bir gün oldu, böyle bir şeyi görmüş olmak Türkiye'de. Sizler için de öyle. İnşallah bu Çocuk Senfoni Orkestrası'nı dünyada daha çok tanıtırız, beraber daha çok şeyler yaparız. Türkiye'de asıl tanıtırız, emin olun İzmir'in, Ankara'nın, İstanbul'un bunu örnek alması lazım. Ben sizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nda müzik yapan gençlerde Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını yaşadı ve "Bunu hayal edemezdik" ifadelerini kullandı. Orkestra üyeleri ayrıca Fazıl Say için bir de jest hazırlayarak duygularını yazdıkları panoyu kendisine hediye etti.

İzleyicilerden tam not alan Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Fazıl Say Özel Konseri, Başkan Ataç'ın Fazıl Say'a plaket ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi.

Öte yandan, konser biletlerinden elde edilen tüm gelirin, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası müzisyenlerine enstrüman sağlanması için kullanılacağı belirtildi.