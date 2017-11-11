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Faturayı gördü, Şaşkına döndü: Tam 448 bin TL
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Faturayı gördü, Şaşkına döndü: Tam 448 bin TL

İzmir'in Tire ilçesi yuvalı kırsalında oturan Haşim Erburhan, 54 günlük su kullanım ücreti olan 448 bin 561 liralık faturayı görünce çılgına döndü. Erburhan, faturanın yanlış yazıldığını iddia ederek faturanın düzeltilmesini istedi.

İzmir'in Tire ilçesi yuvalı kırsalında oturan Haşim Erburhan, 54 günlük su kullanım ücreti olan 448 bin 561 liralık faturayı görünce çılgına döndü. Erburhan, faturanın yanlış yazıldığını iddia ederek faturanın düzeltilmesini istedi.
Tire kırsalındaki Hisarlık Mahallesi Yuvalı mevkiinde yaşayan esnaf Haşim Erburhan, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (İZSU), evine gönderilen 448 bin 561 liralık su faturasının şaşkınlığını yaşıyor.
Faturanın yanlış yazıldığını iddia ederek düzeltilmesini isteyen Erburhan, "Faturayı elime aldığımda 448 lira olarak düşündüm, sesimi çıkarmadım. Kullanmıyorum bu kadar gelmemesi lazım diye düşündüm. Sonra 448 bin 561 lira olduğunu öğrendim, şok oldum. Tire İZSU'ya gittim ama bu faturayı ödemem gerektiğini söylüyorlar. Su saatini açık bıraksak 54 gün boyunca bu su aksa yine bu fatura gelmez bir yerde bir yanlışlık var, uzmanlar bunu bulsun ve benim mağduriyetimi gidersin" dedi.

AZİZ KOCAOĞLU'NA SESLENDİ
Konuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na seslenen Haşim Erburhan, "Ben esnafım 22 sene boyunca ahilik teşkilatında görev aldım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu beni ziyaret etti. Kendisini çok severim Lütfen benim mağduriyetimi gidersin" diye konuştu.
Öte yandan, İZSU yetkilileri, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.
(Yakup Fatih Şaşmaz/İHA)
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