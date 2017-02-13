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Faturamatik Yakup'a ödül
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Faturamatik Yakup'a ödül

Ordu'da 'Faturamatik Yakup' olarak tanınan 38 yaşındaki Yakup Akdeniz, müşterilerinin elektrik, telefon, su, doğalgaz, GSM gibi faturalarını ülke genelindeki bayilikleri vasıtasıyla ödeme işlemi gerçekleştiren aynı isimli şirket tarafından ödüllendirildi.

Ordu'da "Faturamatik Yakup" olarak tanınan 38 yaşındaki Yakup Akdeniz, müşterilerinin elektrik, telefon, su, doğalgaz, GSM gibi faturalarını ülke genelindeki bayilikleri vasıtasıyla ödeme işlemi gerçekleştiren aynı isimli şirket tarafından ödüllendirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. İlk dönemlerde esnafların getir-götür işlerini yapan "Faturamatik Yakup", daha sonra bunu iş haline getirdi. Kendisine kartvizit bastıran, iki adet telefonu olan Faturamatik Yakup, esnafların banka, doğalgaz, elektrik faturalarını ödemeye başladı. Esnaflar da sıra bekleme derdi yaşamadan faturalarını günü ve zamanında yatırma fırsatı buluyor. Faturamatik Yakup da bu işlemler karşılığında küçük bir ücret alarak geçimini ağlıyor.

MONT, GÖMLEK, PANTOLON VE TABLET HEDİYE EDİLDİ
Geçimini esnafların faturalarını yatırarak günde 40-50 lira kazanan Faturamatik Yakup Akdeniz'i televizyonlarda yayınlanan haberlerde gören Faturamatik şirketi de Yakup Akdeniz'in esnaflara güven veren bu davranışını takdir ederek onu ödüllendirdi. Türkiye genelinde 81 ilde 5 bine yakın ödeme noktasında 4.5 milyon fatura müşterisine hizmet veren Faturamatik şirketinin İcra Kurulu Başkanı Lütfi Akbulut ile Pazarlama Müdürü Alparslan Karakuş, Ordu'ya giderek Faturamatik Yakup'a üzerine ismi yazılı mont, gömlek, pantolon ve tablet hediye etti. Faturamatik İcra Kurulu Başkanı Lütfi Akbulut, "Faturamatik Yakup'un halkın güvenini kazanması, esnafın eli ayağı olması ve ona bizim markamızla seslenmeleri bizi çok gururlandırdı. Yakup Ordu'nun Yakup'u, biz de Türkiye'nin Yakup'uyuz. Biz vatandaşın esnafı yanındayız. Nasıl Yakup bey güven sağlamışsa biz de 81 ile o güveni sağlayacağız" dedi. Pazarlama Müdürü Alparslan Karakuş ise Faturamatik Yakup'u ekranlarda izledikten sonra Ordu esnafının maskotu olmasından dolayı kendilerinin de onu firmalarının maskotu olarak algıladıklarını söyledi.
Hediyeleri görüce şaşıran ve çok mutlu olan Faturamatik Yakup ise, "Faturamatik ailesine çok teşekkür ederim" dedi.
(Metin Akyürek / İHA)
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