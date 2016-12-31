31.12.2016 23:29 Fatsa'da trafik ve asayiş uygulamaları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis tarafından asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis tarafından asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı.



Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, polisin halkın yanında olduğunu hissettirmek, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, ilçe giriş çıkışlarında bulunan önemli noktalarda uygulama yaptılar. Uygulamalarda şüpheli araçlar durdurularak arama yapıldı.



Sürücülerin de kimlik kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamanın sıklıkla devam edeceğini belirttiler.

