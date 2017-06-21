Fatsa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Fatsa-Aybastı karayolu Sefaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ş.'nin kullandığı 06 JSE 17 plakalı otomobil, Sinan B. yönetimindeki 52 HF 944 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan 06 JSE 17 plakalı otomobil, yolun sağında dolmuş bekleyen Fatma Yüksekyıldız'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Yüksekyıldız kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Ahmet Altay /İHA)
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