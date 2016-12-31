31.12.2016 23:37 Fatsa'da Mekke'nin Fethi programı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Mekke'nin Fethi programı yoğun ilgi gördü. Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Mekke'nin Fethi programı yoğun ilgi gördü.



Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen programa Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Mekke'nin Fethi programında ilk olarak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yüksel Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra Anadolu Gençlik Derneği Fatsa Şube Başkanı Zekeriya Kılıç bir selamlama konuşması yaptı.



Kılıç, konuşmasından sonra eski Şube Başkanı Beytullah Geçtan'a plaket takdim etti. Plaket takdimin ardından Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan da bir konuşma yaptı.



Konuşmasına programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Başkan Hüseyin Anlayan, "2016 yılı ülkemiz için çok da iyi geçmedi diyebiliriz. Ülke olarak, millet olarak, ümmet olarak hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir tarafında çok sıkıntılar yaşandı, çok ızdıraplar, çok acılar yaşadık. Birçok zulümlere, birçok saldırılara şahit olduk. Rabbim bir daha bizlere, bu memlekete, bu millete bu ümmete böyle bir sıkıntıyı böyle bir zulmü bir daha göstermesin, yaşatmasın. Rabbim inşallah 2017 yılının ülkemize milletimize bütün İslam alemine hayırlar getirsin, zulümleri kaldırsın, zalimlerin ateşini söndürsün, Rabbim dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Rabbim Mekke'nin fethi şuurunu bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin" dedi.



Başkan Hüseyin Anlayan'dan sonra fethin ruhu heyecanı, coşkusu ve anlamı ile ilgili Trabzon İl Vaizi Mehmet Altuntaş bir konferans verdi.



Daha sonra Sahil Büyük Cami İmam Hatibi Ahmet Özay Kur'an-ı Kerim okudu. Programın son bölümünde hediye çekilişi yapıldı. Çekilişte umre hediyesini Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Hafsa Serdar kazandı. Program İslamdağ Kur'an Kursu Din Görevlisi Abdurrahman Tatlıgül tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

