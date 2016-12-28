28.12.2016 17:31 Fatma Şahin'in acı günü

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu Prof. Dr. Mahmut Kıymık, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu Prof. Dr. Mahmut Kıymık, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu olan ve Elektrik Mühendisleri Odası Onursal Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kemal Kıymık(57), Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Sütçü İmam Üniversitesi mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik ve elektronik Fakültesi dekanı olan Mahmut Kıymık'ın cenazesinin Perşembe günü öğle namazına müteakip Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıboğlu camisinde kılınacak öğle namazının ardından defin edileceği bildirildi.

