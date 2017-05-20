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Fatih Ürek söyledi Seda Sayan oynadı
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Fatih Ürek söyledi Seda Sayan oynadı

Bodrum sezonunu erken açan ünlü sanatçı Seda Sayan, yakın dostu Fatih Ürek'i sezonun ilk sahnesinde yalnız bırakmadı. Ayağının tozuyla Ürek'in sahne aldığı mekana gelen Seda Sayan doyasıya dans edip eğlendi.

Bodrum sezonunu erken açan ünlü sanatçı Seda Sayan, yakın dostu Fatih Ürek'i sezonun ilk sahnesinde yalnız bırakmadı. Ayağının tozuyla Ürek'in sahne aldığı mekana gelen Seda Sayan doyasıya dans edip eğlendi.
Bodrum'un en ünlü mekanlarından birinde sahne alan Fatih Ürek'i ünlü sanatçı Seda Sayan yalnız bırakmadı. Sayan, canlı yayınlanan evlilik programının ardından ilk uçakla Bodrum'a geldi. Ayağının tozu ile Fatih Ürek'in sahne aldığı kulübe arkadaşlarıyla birlikte gelen Seda Sayan Ürek'in şarkılarıyla eğlendi. Bir an olsun yerinde duramayan ünlü sanatçı Ürek'in şarkılarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

19 MAYIS ÇOŞKUYLA KUTLANDI
Yaklaşık 2 bin kişinin geldiği kulüpte sahneye çıkan Fatih Ürek 10. Yıl marşını söyledi. Kulübe gelen hayranlarıyla birlikte 10. Yıl marşı söyleyen Ürek yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarına şakalarda yapan Ürek 2 saat boyunca bir an olsun yerinde durmadı. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Ürek Bodrum'u çok sevdiğini söyledi.

"ŞAŞIRTICI BİR PROBLEM VAR"
Yeni bir şarkı yaptığının müjdesini de veren Ürek "Yeni bir şarkı yapıyorum, Soner Sarıkabadayı'yla Beraber. Önümüzdeki günlerde bir sürprizim olabilir. Renkli ve şaşırtıcı bir şey yapacağım inşallah ama şimdi söylemeyeyim büyüsü kaçmasın" şeklinde konuştu.

SAHNEDEN DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'da aynı kulüpte konser veren Ürek sahnede düşerek yaralanmıştı. Elinde ve ayağındaki yaraların halen izlerinin olduğunu söyleyen Ürek "Geçen sene aynı gün bu sahnede düşmüştüm ve halen izleri var. Elimdeki izler biraz geçti ama ayağımdaki izler halan duruyor" dedi.

"ÇOK YEMEYE BAŞLADIM"
Mide ameliyatı olduktan sonra 60 kilo veren Ürek her şey yediğini sözlerine ekleyerek "Her şey yiyorum ama balık yiyemiyorum. Ameliyattan sonra değişiyormuş kişiden kişiye. Kilolu insanların sağlığı bu duruma müsaitse ve doktor bunu onaylıyorsa ameliyat olsunlar derim ben" dedi.

"BEN NEREYE SEDA SAYAN ORAYA"
Seda Sayanda bugün geliyor sahneme. Her çıktığım sahneye geliyor sağ olsun Seda. Hafta sonu tatili nedeniyle program sonrası Bodrum'a geldi. Buluştuk ve oturduk sohbet ettik. O gitti yatmaya gece sahneme gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.
(Eren Ayhan/İHA)

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