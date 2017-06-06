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Fatih Terim: Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm
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Fatih Terim: Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın gazeteci bilal Meşe'ye saldırmasını yorumladı.

Milli Takım uçağında yaşanan olaylarla ilgili basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Terim, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

'OLMAMASINI DİLERDİM'

Terim, yaptığı açıklamada "Çok üzgünüm, gerçekten olmamasını dilerdim. Arda için de sizin için de çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. Yaşanan olay 12. sıradaydı, ben 1. sıradaydım, görmedim" dedi.

GAZETECİ MEŞE'YE SALDIRI

Milli Takım, dün Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından Slovenya kampı için Üsküp'ten gece özel uçakla ayrıldı. Slovenya'ya karayoluyla geçmek üzere üzere İtalya'nın Trieste kentine uçan Milli Takım'ın uçağına basın mensupları da alındı.

Uçak kalkmadan hemen önce Arda Turan arka tarafa doğru yürürken Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye EURO-2016 sırasındaki haberler ve özellikle prim konusunda yazılanlar nedeniyle küfür edip saldırdı. Milli Takım'ın kaptanı, gazeteciye hakarete varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulunup boğazına sarıldı. İkili arasındaki kavgayı durdurmak için yakın koltuklarda oturanlar müdahale etti. Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Ali Dürüst, olayın hemen ardından Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Terim, Arda ile özel olarak bir araya geldi.

Yapılan bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörü, Milli Takım Kaptanı Arda Turan'ı kamptan hemen gönderdi. Arda Turan da hem takıma hem de federasyona daha fazla zarar gelmemesi için eşyalarını toplayıp kamptan ayrıldı.

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