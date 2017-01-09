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Fatih Terim sportif direktörlüğe vurgu yaptı
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Fatih Terim sportif direktörlüğe vurgu yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ilk kez düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı, Antalya'da başladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, programın açılışını video konferans yoluyla yaptığı konuşmayla gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ilk kez düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı, Antalya'da başladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, programın açılışını video konferans yoluyla yaptığı konuşmayla gerçekleştirdi.

Yeni bir eğitimi hayata geçirdiklerini ifade eden Fatih Terim,' Sahadaki oyuncu, hakem, tüm antrenörler, doktor, masör TFF tarafından çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor. Kulübede olup da şimdiye kadar eğitim almamış tek birim sportif direktörlerdi. Bu sertifika programıyla o eksikliği de kapayacağız' diye konuştu. Sportif direktörlük unvanının her kulüpte farklı geçtiğini ifade eden Fatih Terim, bu programla bu karmaşayı sona erdirmek ve bu görevi kurumsal bir çerçeveye oturtmak istediklerini ifade etti.

Değişik profil ve alandan kişilerin 4 modül sürecek programda bilgiler aktaracağını dile getiren Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Buradaki amacımız; bu programdan eğitim alan kişilerin, ben bu programa gelene kadar hiçbir şey bilmiyormuşum. Çok şey öğrendim demelerini sağlamak" diye konuştu. Fatih Terim, kursiyerlerin geri bildirimlerinin de son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Sportif direktörlüğü futbolun ayrılmaz parçası olarak gördüğünün altını çizen Terim, 'Futbolun içinden gelen bazı arkadaşlar kariyerlerine teknik direktör olarak devam etmek istemiyor. Bu çok doğal. Ama biz de bu birikimleri, tecrübeleri ile futbolun dışında kalmamalarını istiyoruz. Sportif Direktörlük bu anlamda da çok değerli bir mevki olmuş durumda' şeklinde konuştu.

Programda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ardından ikinci konuşmayı Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu yaptı. Milli oyuncu konuşmasında Türkiye, İspanya, İngiltere ve İtalya liglerini kapsayan futbol kariyeri süresince özellikle sportif direktörlerin çalışmaları ile ilgili gözlemlerini ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

İlk aşaması 11 Ocak Çarşamba gününe dek sürecek Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na 23 kişi katılıyor. Programda, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile futbol dünyasından alanlarında uzman kişiler konuşmalar yapacak, eğitimler verecek.
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