Fatih Terim: Milli formayı pazarlık konusu yaptırmam!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yarın akşam oynanancak Kosova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Terim, EURO2016 sonrası kadro dışı bıraktığı ve affettiği Arda Turan'ı Milli Takım'ı bırakma kararının ardından tekrar takımı kazandıracağı yönünde çıkan haberlerle ilgili sert çıktı ve şunları söyledi;

ARDA TURAN OLAYI

"Uçakta hepinizin bildiği bir olay yaşandı. Ben de oyuncuyu çağırdım ve kampta kalamayacağını söyledim. Yani kamptan gönderme kararı benim Milli Takım'ı bırakma kararı onun. Bir başka konu pazarlık konusu; oyuncu yapmaya kalksa bile oyuncu Milli Takım'da oynamayı bir gerekçeye bağlama niyeti olsa bile ben ay-yıldızlı formayı pazarlık konusu yapar mıyım? Yapmadım, yapmam, yapmayacağım. Bırakın ona dünyanın en iyi futbolcularına bile Milli formayı pazarlık konusu yaptırmam."