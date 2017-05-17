Fatih Terim'den 'Kerem Demirbay' açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay için, 'Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok' dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay için, "Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok" dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinliklerine katılan UEFA Kupası'nı kazan takımın teknik direktörü, şimdilerde de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay hakkında da açıklamalarda bulunan Terim, "Karlsruhe Başkonsolusluğu Kerem'i müracaat etmesi için bekliyor. TFF vasıtasıyla. Bugün sabah randevusu vardı. Oraya kadar her şey olmuştu. Löw'ün ve Alman Milli Takımı'nın beğenmesinden dolayı biz mutluyuz. Kerem konusunda 1 buçuk senedir aramızda ilişki ağı var. Yardımcı hocalarımız kendisiyle, ailesiyle görüştü. En son benle görüşmek istedi, görüştüm. 2 gün önce yazılı olarak bize FIFA'ya gönderilmek üzere ıslak imzasıyla Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istediğini belirten bir yazısı var. Bugün ilginç bir şey olmuş. Prosedür gereği 2 hafta öncesinden Avrupa'da forma giyen oyuncularımıza tebligat yapmak zorundayız. Emre Mor'a, Arda'ya, Hakan Çalhanoğlu'na, Emre Çolak'a... Ben bu kağıt elime geçince Hoffenheim'a resmi yazıyı da gönderdim. Davet yazısını. Kibarlık etmişler ve gurur duymuşlar ki resmi sitelerinde yayınladılar. Ne hikmetse birkaç saat sonra geri çekmişler. Bizde başka evraklar da var. Türk halkı bilmelidir ki çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizde oynayacağını, gurur duyacağını söyledi. Milli Takım kampında onunla ilgili söylediklerim var. Yardımcı hocalarımız çok uğraştılar. Biz bu işin bittiğini zannederken, böyle bir şeyle karşılaştık. Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok. Olayların doğru bilinmesinden yanayım" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort / İHA)