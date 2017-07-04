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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na tam destek
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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na tam destek

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun kısa sürede İtalyan futboluna adapte olacağını söyleyerek, 'Hızlı bir şekilde iyi bir transfer ve büyük oyuncu olduğunu gösterecektir' dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun kısa sürede İtalyan futboluna adapte olacağını söyleyerek, "Hızlı bir şekilde iyi bir transfer ve büyük oyuncu olduğunu gösterecektir" dedi.
Milan'ın Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Hakan Çalhanoğlu için Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Terim, Çalhanoğlu'nun çok iyi bir futbolcu olduğunu ve kısa sürede kendisini kanıtlayacağına inandığını belirtti.

"ÇOK OLGUN BİR OYUNCUDUR"
Milli futbolcunun mücadeleci yapısına vurgu yapan Fatih Terim, "Genç yaşına rağmen çok olgun bir oyuncudur. Sakin ama mücadeleci bir kişiliği var ve tam bir profesyonel. Antrenmanlarda konsantre olup çok çalışır. Maçlara da bunu yansıtır, her türlü gücünü sahaya koyar. Özel yaşantısında da güvenilir bir kişiliği var" ifadelerini kullandı.

"ONU ÇALIŞTIRMAK BİZİM İÇİN DE ŞANS"
Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı takıma büyük katkı sağlayacağını dile getiren Terim, "Bir sporcu olarak takım arkadaşlarına en iyisini verir, dayanışma gösterir. Takımına büyük emek veren bir kişiliği vardır. Onun gibi birini çalıştırmak bizim için de bir şans" diye konuştu.

"KISA SÜREDE KENDİNİ KANITLAYACAKTIR"
Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan futboluna çok kısa sürede adapte olacağını sözlerine ekleyen Terim, "Takıma hücumda çok katkı sağlayacaktır. Hızlı bir şekilde iyi bir transfer ve büyük oyuncu olduğunu gösterecektir" şeklinde konuştu.

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