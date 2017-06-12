Fatih Terim'den Arda Turan yorumu!

Fatih Terim basın toplantısında Arda Turan krizine ilişkin şunları söyledi:

"OLAY BİLAL MEŞE OLAYI DEĞİLDİR"

Benim yanımdaki kimse bildiklerini kimseye açıklamaz. Evladımız yerine koyduğımuz bu sporcularımızın iyi olmasından başka ne düşünebiliriz ki. Olay Bilal Meşe olayı değildir. Olay gazetecilerin uçağa alınması da değildir. Ben aldım uçağa! Onlar için zorlu bir yolculuk olacaktı. Bende gelmelerine izin verdim. Biz bir uygulama yaparken oyunculara sormayız. Biz sizi alıyoruz bir baraj koyuyoruz ve oyuncularımız rahat bir şekilde arkada seyahet ediyor. Her zaman bunu uyguladık.

"KONU SADECE PRİM DEĞİL"

Konu primmiş gibi gözüktü ama sorun o değildi. Prim bir araçtı. Dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Benim de dönmüyor kimsenin de dönmüyor. Çağırılan ilk maç Kosova'ydı. O günden bugüne bir sorun olmamıştı.

O zaman ben Milli Takım'a aldım ancak gönlüme almadım dedim. Bazen bende içime sinmese de bir hak daha veriyorum. Milli Takım herkesin Milli Takımı, bende affettim. Ama içime sinmedi notunu da düşmek istedim."

"BENİM ADRESİM BELLİ"

"Arda Turan'ın yaptığı davranışı üzerime almadım. Ben buradayım. Öyle bir kamuoyu da yok. Bana söylenen şu, 'sizi buraya aldıranın hadi neyse' demiş şeklinde oldu. Benim yerim adresim belli. Olay iki sıra arkamda değil. Baya bir mesafe var. İnce bir ses geliyor, hocam biz bakarız dediler. Bende oturdum maç seyrediyorum. Uçaktan inince bana anlatıldı. Bende üzerine yatın, sabah hallederiz dedim."

"BİR SORUNU VARSA GELECEK YÜZÜME SÖYLEYECEK"

"Bir sorunu varsa gelecek yüzüme söyleyecek! Kimin bir sıkıntısı varsa yüzüme söyleyecek. Yüzüme söyleyebiliyorsa söylesin, buyursun. Milli Takıma geri gelmek için herhangi bir pazarlık yapılmamıştır. "

"İÇİME SİNMEYEREK ALDIM"

"Bana telefonda ya da yüzüme kimse bunu diyebilir mi? "Bunları bunları gönderirsen milli takıma gelirim" diye... Bir kısmı formsuzluk, bir kısmı oradaki olaylara müdahale etmedikleri için.. Gönlümün kırık olduğunu ifade etmeyeyim mi? İçime sinmeyerek aldım dedim, daha ne diyeyim! İnsan sevdiği kişilerden beklemediği hareketler görürse üzülür."

"MİLLİ TAKIM HERKESE AÇIK"

"Milli Takım herkese açık. Ben olduğum sürece kimse forma giyemez gibi iddialı sözler söylemeyi sevmiyorum. Volkan Demirel de milli takım forması giyebilir. Volkan Babacan şu anda iyi bir durumda. İyi de oynuyor. Ben hak yememeye çalışarak seçiyorum milli takımı. Öyle de devam edeceğim. Burak'ın primini ben yazmadım bu bir. İkincisi arkadaşlarımız primleri hesaplarken yüzdelere göre hesaplamışlardır."

"BENCE YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER"

"Sadece ben değil, Yıldırım Demirören ve TFF üzerinden de burayı karıştırmak isteyenler var. Bu çok net! Dünyanın en büyük oyuncusu olabilirsiniz. Ama sonuçta oyuncusunuz ve ona göre davranmak zorundasınız! Ben Arda ve diğer oyuncuların yanlış yönlendirildiklerini düşünüyorum. Türkiye'de prim mevzusu yeniden değerlendirilmeli. Prim tabelaya göre verilmeli."

"ARDA GÜZEL BİR METİN HAZIRLAMIŞTI"

"Belki içimizdekilerin dışarıdan müttefikleri vardır! Arda Turan'ın milli takımdan nasıl çıkarıldığını bilmeyen mi var? Arda milli takımı bırakmadı mı? Bana alacak mısın diyorsunuz. Bu yapılanın karşılığı kırmızı karttır ve sahada kalamazsın. Ama önümüzdeki günleri kurtarabiliriz dedim Arda'ya. Çok da güzel bir metin hazırlandı. Ama sonra son anda vazgeçmiş Arda. Basın toplantısı yapmasını da biz istemiştik zaten."

"BEN KIRGINIM"

"Ben açıkça söylüyorum. Kırgınım diyorum. 4 defa demişim işte, demek ki kırılmışım. Yıldırım Demirören'le benim görüşlerim farklı olabilir. Ama geldiğimden beri birbirimize yakın ve tutkun duruyoruz. Sorun yok. Arkadaşlar, sözleşmem var. Gençlere güveniyorum. Ben buradayım! Volkan Babacan'la ilgili ben de duydum. Benim ne hakemlerle, ne kurullarla bir ilişkim olmaz! Yok ben az ceza alsın demişim. Yaptığını tasvip etmediğimi Volkan Babacan'a da söyledim. Ama her olayı aynı tutmamak lazım. Sorun bizim oyuncularla, oyuncuların bizimle olan iletişimde değil; sorun dışardakilerin oyuncularla iletişiminde!"

"BU İŞİN MÜHENDİSİ ONLARDIR"

"Kim bu süreçte en çok bağırıp eleştirdiyse bu işi başlatan onlardır. Kimin beklentisi varsa, bu işin mühendisi onlardır! Caner'in uçakta dediği doğru bir şey değil ama arkadaşını korumak için söylemiştir. Sinkaflı bir şey söylememiş sonuçta.Burak da geldi, hocam ne yapmam lazım dedi, onu da konuştuk. Hiçbir kamp, hiçbir takım, hiçbir organizasyon sorunsuz, kavgasız olmaz. Biz neler yaşadık arkadaşlar.Eski oyuncularımızı [Tümer, Tuncay, Nihat] almak, teoride iyi bir fikirdi, ama pratikte istediğimizi alamadık."