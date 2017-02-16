Fatih'te uyuşturucu operasyonu

Fatih'te sokakta uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Fatih'te sokakta uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri sokakta uyuşturucu satıcılığı yapan kişileri tespit ederek harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında Fatih'te sokak satıcılığı yapan B.L (44) ve S.T (37) isimli 2 kişi yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 63,90 gram esrar maddesi, 34 adet uyuşturucu hap, 4 bin 210 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.L (44) ve S.T (37) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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