Fatih'te sahte içki operasyonu

İstanbul Fatih'te bir sahte içki üretildiğini tespit eden polis ekipleri bir iş hanına baskın düzenledi. Yapılan operasyonda satışa hazır yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te bir sahte içki üretildiğini tespit eden polis ekipleri bir iş hanına baskın düzenledi. Yapılan operasyonda satışa hazır yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler, bar ve eğlence merkezlerine sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahısları takibe alan emniyet ekipleri, Tahtakale'de boş iş hanının bodrum katında sahte içki üretildiğini tespit etti. Yapılan tespitin ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, iş hanına baskın yaptı. Baskında satışa hazır yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri 5 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Mehmet Altunışık / İHA)