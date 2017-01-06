06.01.2017 17:02 Fatih'te park kavgası

Fatih'te park nedeniyle şehir planlama şirketi çalışanları ile tekstil çalışanları arasında çıkan tartışmada yaklaşık 30 kişilik grup, 2 kişiyi darp etmeye çalıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Fatih'te park nedeniyle şehir planlama şirketi çalışanları ile tekstil çalışanları arasında çıkan tartışmada yaklaşık 30 kişilik grup, 2 kişiyi darp etmeye çalıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 3 Ocak Salı günü Süleymaniye Mahallesi Kirazlı Mescit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek yön olan ve park yasağı bulunan sokakta tekstil firması çalışanları araçlarını sokak üzerine park edip, binalar önüne mallarını bırakınca diğer iş yeri sahipleri durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, sokağa araçların park edilmemesi için kırmızı dubalar yerleştirdi. Buna rağmen dubaları ezip yerlerinden söken tekstil firması çalışanları yük kamyonlarını yine park edince diğer firmaların çalışanları ofislerinin önündeki dubaların arasına ahşap saksılar koydu. Duruma sinirlenen yaklaşık 30 tekstil çalışanı, ofis çalışanlarına saldırarak, ahşap saksıları devirdi. Yaşanan kavga sokak üzerindeki şirketin güvenlik kameralarına da yansıdı.



Olay gününü anlatan Şehir Planlamacısı Ali Kemal Şahinsoy, "Duyduğum sesler üzerine dışarı çıktım. Yoğun bir kalabalık vardı, yaklaşık 20-30 kişi aşağı doğru inmişti. Bağrışmalar ve tartışmalar vardı. Yandaki vakıftaki arkadaşlar kendi merkezleri önüne parklanmaları engellemek için demir dubalar için tartışma başlamıştı. Sorunu konuşarak çözebileceğimizi söylediğimizde oradaki esnafın tepkisi bize doğru döndü. Bizde daha önceden çiçeklik koymuştuk. Çiçekliği yerinden söküp bize saldırmaya başladılar. Yaklaşık 20-30 kişilik grup ben ve arkadaşlarımın üzerine yürümeye başladı. Kendimizi geri çekmek zorunda kaldık" dedi.

