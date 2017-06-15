Fatih'te kuyumcu soygunu

İstanbul Fatih'te yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

İstanbul Fatih'te yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bir otomobille kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz yüzleri maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini açarak içeri girdiler. İçeriden yüklü miktarda ziynet eşyası alan 4 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanın çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerden sonra kuyumcudan yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

(Murat Solak / İHA)