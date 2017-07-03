Fatih'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Fatih'te 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Fatih'te 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip ve polis köpekleri de destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese giren ekipler, burada arama yaptı. Adresler didik didik aranarak şüpheli şahıslar ve uyuşturucu madde üzerinde çalışma yapıldı. Operasyonda adreslerde bulunan köpekler belediye görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis köpekleri adreslerde ve surlarda ki aramalara yardımcı olurken, polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fatih ilçesindeki düzenlenen operasyonda ekiplerin aramaları sürüyor.

(Murat Solak / İHA)