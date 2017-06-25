Fatih'te binanın 4'üncü katı çöktü

Fatih'te bir binanın 4'üncü katı çöktü. Binada ekipler çalışma yaparken içeride bir kişinin bulunduğu iddia edildi.

Fatih'te bir binanın 4'üncü katı çöktü. Binada ekipler çalışma yaparken içeride bir kişinin bulunduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mollataşı Caddesi'nde bulunan bir binanın son katı olan 4'üncü katı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve ambulans sevk edildi. Binanın içerisinde bir kişi olduğu iddia edilirken ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

(Emrah Kuş/İHA)