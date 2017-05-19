Fatih'te 5 bin liralık yüzük hırsızlığı

İstanbul Fatih'te aksesuar ve bijuteri malzemeleri satan iş yerine müşteri kılığında gelen bir kişi, 5 bin lira değerindeki gümüş yüzük çaldı.

İstanbul Fatih'te aksesuar ve bijuteri malzemeleri satan iş yerine müşteri kılığında gelen bir kişi, 5 bin lira değerindeki gümüş yüzük çaldı.

Tahtakale'de aksesuar ve bijuteri malzemeler satan iş yerine gelen bir kişi, müşteri kılığında dükkandaki ürünleri kontrol etmeye başladı. Bir süre dükkanı müşteri gibi inceleyen şahıs, iş yerinin de kalabalık olmasını fırsat bilerek içerisinde gümüş yüzüklerin bulunduğu yüzük tablasını gözüne kestirdi. Çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada hırsız, yüzüklerin bulunduğu tablayı çaldı.

Uzun yıllar burada esnaflık yaptığını belirten iş yeri çalışanı Selim Salman, "Yaşanan olay sonrası diğer esnaf arkadaşlar ile görüştük. Buna benzer olay buralarda daha önce defalarca yaşandı. Daha öncekiler ufak çaplıydı. Bu seferki büyük olunca biraz canımızı yaktı. Görüntülerde göründüğü gibi 50-60 yaşlarında bir şahıs müşteri gibi gelerek direk içeriye geliyor. Gümüş yüzüklerden oluşan tablayı eline alıyor. Daha sonra hiç kimseye çaktırmadan çıkıp gidiyor. Biz daha sonra kutunun eksik olduğunu fark ettik. Kamera kayıtlarını da inceleyince yaşanan hırsızlık olayını gördük. Birkaç defa daha da başka dükkanlarda da aynı olay yaşandı. Biz bu çekimi yapıyoruz. Yakınları görür de nasıl bir insan olduğunu anlar. Yoksa başka bir beklentimiz yok" dedi.

(Selim Bayraktar / İHA)