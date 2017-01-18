Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

İstanbul Fatih'te bulunan 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevredeki iş yerleri zarar gördü.

İstanbul Fatih'te bulunan 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevredeki iş yerleri zarar gördü.

Gedikpaşa Caddesi Neviye Sokak üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 3 katlı binada çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet şeridi içine alınan binada yapılan incelemede göçük altında kimsenin kalmadığı anlaşıldı. Yıkılan binadan yola saçılan enkaz parçaları nedeniyle, sokak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay anına tanıklık eden Ahmet Kamber, binanın daha önceden boşaltıldığını, bina etrafında hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Binanın yağmur yağınca yıkıldığını belirten Kamber, "Allah'tan altında kimse yoktu. Bizim elemanlar tam yıkıldığı anda oradaydı. Yıkılma esnasında kepengin sesini duyup kaçtılar. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

Yola çöken bina nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki iş yerleri zarar gördü.

