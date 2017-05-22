Fatih'te 16 göçmen ile 14 organizatör yakalandı

İstanbul Fatih'te aralarında küçük bir çocuğun da olduğu 16 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen çoğu Suriyeli 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te aralarında küçük bir çocuğun da olduğu 16 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen çoğu Suriyeli 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, Fatih'teki Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndan yurt dışına kaçak gönderileceği ihbarı üzere harekete geçti. Aralarında çocukların da olduğu 16 göçmenin park içinde toplandığını tespit eden polis, park çevresinde güvenlik önlemi alarak, şüpheli şahısları takibe aldı. Toplanan göçmenlerin Saraçhane Parkı'na yanaşan minibüse bindirildiğini gören emniyet güçleri, araç hareket etmeden ani baskınla göçmenleri ve organizatörleri etkisiz hale getirdi. Yapılan operasyonda 1'i çocuk, 6'sı kadın toplam 16 kaçak göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 12'si Suriyeli, biri Iraklı ve biri Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



YAKALANMASALARDI 4 KİŞİLİK ŞİŞME BOTA 16 KAÇAK GÖÇMENİ BİNDİRECEKLERDİ

Operasyonda 4 ve 5'er kişilik 2 adet şişme bot, 4 adet kürek ile botları şişirmeye yarayan pompa ele geçirildi. Yapılan incelemelerde göçmenlerin bindirildiği minibüsün trafikten men cezası bulunduğu kaydedilirken, göçmen kaçakçılarının 4 kişilik botlara 16 kişi bindirmek için plan yaptıkları ortaya çıktı. Yakalanan göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçılarının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

(Sadık Kahraman / İHA)