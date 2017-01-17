17.01.2017 16:30 Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar

İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi aşağıya atlayarak intihar etti. İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi aşağıya atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, FSM Köprüsü, Anadolu yakasından Avrupa geçiş yönünde meydana geldi. Öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı. O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Bebek İskelesi'ne çıkarılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bottan iskeleye çıkartılan ceset kapsamlı incelene için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Alper Korkmaz - Sadık Kahraman / İHA)

