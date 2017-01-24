Fatih Kısaparmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakiben gerçekleşecek cenaze törenine Kısaparmak'ın ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze töreninde sanatçı Fatih Kısaparmak taziyeleri kabul etti. Duygu dolu anların yaşandığı törende Fatih Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi yakınları teselli etti.

Yıldız Güngör Kısaparmak'ın naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

(Mustafa Esen / İHA)