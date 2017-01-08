08.01.2017 10:07 Fatih Erbakan: 'Mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların gözü Türkiye'de'

Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların gözü Türkiye'dedir' dedi. Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların gözü Türkiye'dedir" dedi.



Erbakan Vakfı Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'yeni bir dünya' isimli konferansa katılan Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı altında yapılan gayretli çalışmaları kutladı. Çok zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Erbakan, "İçinde bulunduğumuz fetret devrinde, başımızda Erbakan hocamızın olmadığı, haklıyla haksızı, hakla batılı, hayır ile şerri birbirinden ayırmanın son derece zor olduğu bir dönemde sizler hakkın, hayrın, haklının yanında yer aldınız. Erbakan hocamızın arkasından yere düşmek üzere olan o şanlı Milli Görüş sancağını tutup kaldırdınız ve yeniden burçlara dikmek üzere bu harekatı yürütüyorsunuz. Bu yaptığınız çalışma her türlü ödülün üzerindedir. Bu şuurlu, onurlu duruşunuz en zor dönemde yaptığınız bu gayretli çalışmalar her türlü takdirin üzerindedir. Bu çalışmalarınızı bir gün tarih yazıldığında o tarihi yazanlar ve okuyanlar görecektir" ifadelerini kullandı.



Erbakan Vakfı'nın çalışmalarının birileri tarafından uzaktan takip edildiğini dile getiren Erbakan, "Halep'teki ayakta kalabilen hastanelerin bir tanesinde anne, baba ve kardeşlerini kaybetmiş, kendisi kan revan içinde yaralı olarak kurtulmuş o minicik çocuk bu yapılan çalışmaları takip ediyor. O mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların gözü Türkiye'dedir. Türkiye'de Milli Görüş harekatını aslına, özüne sadık bir şekilde doğru istikamet üzerinde yürüten Erbakan Vakfı'nın üzerindedir. Ne zaman bu çalışmalar istenilen noktaya gelecek, ne zaman Türkiye Milli Görüş ruhu ile ayağa kalkacak, ne zaman Türkiye öncülüğünde İslam Birliği kurulacak da bizim bu perişan halimiz son bulacak diyorlar" dedi.

