Fatih'deki bavul cinayetinin soruşturması tamamlandı

İstanbul Fatih'te, Özbek 35 yaşındaki Dildora İnomova'yı öldürerek bavulla çöp konteynerine attığı iddia edilen Yılmaz Yavuzaslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi istemiyle dava açıldı.

İstanbul Fatih'te, Özbek 35 yaşındaki Dildora İnomova'yı öldürerek bavulla çöp konteynerine attığı iddia edilen Yılmaz Yavuzaslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi istemiyle dava açıldı.

Fatih Aksaray'da, 35 yaşındaki Özbek Dildora İnomova'yı öldürdüğü ve cesedini bavulla çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Yavuzaslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazırlanan iddianamede Yavuzaslan'ın "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayet sonrası güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalanıp tutuklanan Yavuzaslan, eylül ayında hakim karşısına çıkacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde kağıt toplayıcısı bir kişi çöp konteynerini karıştırırken bir çuval içerisinde bulunan bavulu açtığında cesetle karşılaşmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu bavuldaki cesedin 30-35 yaşlarındaki yabancı uyruklu Dildora İnomova olduğu belirlenmişti. İnomova'nın feci şekilde dövüldükten sonra vücudunun 4 yerinden bıçaklanan, cesedinin bavula sığması için, ayaklarından ellerinden ve boynundan ikiye katlanacak şekilde palet ipiyle bağlandığı tespit edilmişti. İnomova'nın cep telefonu kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinin izini süren polisler cinayet zanlısı Yılmaz Yavuzaslan'ı, Kumkapı'daki bir kahvehanede kağıt oynarken gözaltına almıştı.



ZANLI SAVUNMASINDA NE DEMİŞTİ?

Gözaltına alındıktan sonra emniyette götürülen Yavuzaslan ilk sorguda cinayeti itiraf etmiş, öldürdüğü kadının kendisine şantaj yaptığını ileri sürmüştü. Zanlı ifadesinde, "'Karından ayrılmazsan, resimlerimizi eşine yollayacağım' diyerek beni tehdit etti. Ben de onu günlük kiralık bir eve götürdüm, önce meyve bıçağı ile çeşitli yerlerinden bıçakladım. Sonra bir iple boğarak çuvala koydum" demişti.

Zanlı savcılık ve mahkemede de benzer şekilde ifade vermişti.

(Başak Akbulut /İHA)