Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!

Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün 'Oyun ne olacak?' sorusuna Hürriyet Gazetesinden Fatih Çekirge 'evet' dedi. Ve gerekçelerini köşesinden sıraladı.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'evet' kampanyasına Hürriyet yazarı Fatih Çekirge de katıldı. Sabah yazarı Mahmut Övür'ün "Güçlü bir demokrasi ve güçlü bir Türkiye için 'Evet, ben de varım' diyorum. Ve çağrımı Hürriyet'ten bir arkadaşa yöneltiyorum, sen de var mısın?" diye sorduğu Çekirge, "Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, 'Evet' diyorum" ifadesini kullandı.

Fatih Çekirge'nin "Madem sordunuz, ben de oyumu açıklıyorum, çünkü" başlığıyla yayımlanan (30 Ocak 2017) yazısı şöyle:

İŞTE FATİH ÇEKİRGE'NİN EVET İÇİN NEDENLERİ

BİR insan referandumla ilgili fikrini açıkladığında...
Kendisi gibi düşünmeyeni düelloya mı davet etmiş oluyor?

Gelin bu referandumu kamplar arasında bir düello gibi değil...

Siyasi tarihimize bir demokrasi şöleni olarak işleyelim.

Turgut Özal, ‘başkanlık sistemi'ni ortaya atıp anlattığında...

Açıktan desteklemiştim.

Rahmetli Adnan Kahveci ile uzun sohbetlerimiz olmuştu.

Başkanlık sisteminin faydalarını savunmuştuk. Elbette çekinceleri de vardı...Kahveci o çekinceler üzerine tek tek çalışmış, çözümler üretmişti.

Sonra Süleyman Demirel benzeri önerileri getirmişti.

Peki şimdi bunları tartışıyor muyuz?

Ne yazık ki, Siyasi Partiler Yasası... Dar bölge seçim sistemi... Milletvekillerinin‘lider vekili' değil, halkın vekili olması gibi konular henüz tartışılmıyor.

Oy vereceksek, bunlar tartışılmalı. Ortaya konmalı. Kişilere indirilen sığ polemikler yerine, halk yönetim farkını madde madde bilerek karar vermeli.

Sabah gazetesinden Mahmut Övür bana sormuş.

“Oyun ne olacak?”

Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, “Evet” diyorum.

Ve aynı zamanda evet deme gerekçelerim var. Diyorum ki...

- Vekilini tanımadan seçim yapan asilller, artık seçtiği vekilleri birebir tanıyabilsin.

- Mesela İstanbul'da, diyelim 70 milletvekili var, İstanbullu kaçını tanır da seçer?

- Milletvekili adaylarının parti genel merkezleri tarafından belirlendiği ve böylece Meclis'te yasama faaliyeti yapılırken o vekillerin seçmene değil, genel merkezin ağzına bakarak oy kullandığı bu hata anlatılmalı.

‘AL DELEGEM, VER GENEL BAŞKANIM'

- Genel başkan il başkanını seçer. Genel merkez delegeleri seçer. Sonra o delegeler gelip Ankara'da genel başkanı seçer. Bu “al delegem, ver genel başkanım” sistemi değişmeli.

- Milletvekillerinin bakan olabilmek için seçmeni unutup, başbakana yakın olmayı seçtiği bu sistem değişmeli. Bakanlar Meclis dışından seçilebilmeli.

- Milletvekilleri oy verirken seçmeni değil, lideri düşünüyor. Bu sistem değişmeli.

- Siyasi partileri, değişmez liderlerin arka bahçesi haline getiren bu Siyasi Partiler Yasası değiştirilmeli.

- Halkın milyonlarca oyuyla sokakta kaybedip, salonda 1000 delegenin oyuyla hâlâ koltukta kalabilen lider dönemi bitmeli.

- Başkanlık sisteminde, yürütmeyle yasama arasındaki ilişki ile denetim sistemi ve başkanın sorumluluğu iyi anlatılmalı.

- Meclis'teki komisyonlarda milletvekilleri, yeri geldiğinde yürütmenin karşısında, seçmenin lehine karakterli bir duruş sergileyebilmeli.

- Hesap verme sistemi Meclis'in iradesinde yükselmeli.

- Şehirleri atanmışlar değil, seçilmişler yönetmeli.

- Seçilmiş belediye başkanları, yalnızca kanalizasyon ve çöp toplama göreviyle değil, o şehirde yaşayan herkesi düşünerek hizmet edebilmeli.

- Trafik meselesini, şehrin mimari yapısını, okuma-yazma oranını, bütçesini atanmış vali, emniyet müdürü değil, orada yaşayan halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanları çözebilir. Çünkü Vali her an başka bir kente atanarak gidebilir. Ama belediye başkanı bir tek şekilde gidebilir. Halkın sözüyle, seçimi kaybederek gidebilir.

- Yerel yönetimler ve Türkiye'nin idari yapısı yeniden belirlenmeli.

- Muhtarlar, belediye meclisinin seçilmiş doğal üyesi olmalı. Her muhtar bir belde başkanı gibi algılanmalı.

- Belediye başkanı o şehrin işsizlik meselesinin çözümüne, yatırımına karar verebilmeli.

- Başkanlık sisteminde, milletvekillerinin seçildikleri ilin bakanına baskı yapabilme olanağı tartışılmalı.

Evet...

Daha onlarca nedenle “Evet” diyorum.

Ve ben buradan bir kişiye değil, bütün Türkiye'ye selam gönderiyorum.

“Evet” diyen de “Hayır” diyen de bu memleketin evladıdır.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
FETÖ'cüleri iade etmeyen ülkelere rest! Bundan sonra...
Yunanistan'da Kardak paniği!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Beşar Esad öldü!
Beşar Esad öldü!
Referandum tarihi netleşti
Referandum tarihi netleşti
Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!
Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!
Yeni dönem başlıyor! Her araca takılacak
Yeni dönem başlıyor! Her araca takılacak
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı
HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
FETÖ'cüleri iade etmeyen ülkelere rest! Bundan sonra...
FETÖ'cüleri iade etmeyen ülkelere rest! Bundan sonra...
Yunanistan'da Kardak paniği!
Yunanistan'da Kardak paniği!
Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!
Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
Bingöl'de termometreler eksi 20'yi gördü
Bingöl'de termometreler eksi 20'yi gördü
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
El Kaide operasyonunda ölü sayısı 57'ye yükseldi
El Kaide operasyonunda ölü sayısı 57'ye yükseldi
İstanbul'da çatışma anı kamerada
İstanbul'da çatışma anı kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English