Fas'ta milletvekili silahlı saldırıda öldü

Fas'ta Anayasal Birlik Partisi Milletvekili Abdullatif Mirdas, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fas'ta Anayasal Birlik Partisi Milletvekili Abdullatif Mirdas, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Anayasal Birlik Partisi Milletvekili Abdullatif Mirdas (54), bir kişinin av tüfeği ile yaptığı saldırıda üç kurşunla hayatını kaybetti. Polis, 27 yaşındaki zanlıyı yakaladı. Olayın şahsi husumetten kaynaklandığının tahmin edildiği ifade edildi.

Abullatif Mirdas'ın iki kız babası olduğu öğrenildi.

(Leyla El Abidi / İHA)