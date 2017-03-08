Faruk Yıldız'ın ödüllü romanı 'Evvel Zaman İhtilali' raflarda

Genç yazar Faruk Yıldız'ın kaleme aldığı ödüllü tarihi roman 'Evvel Zaman İhtilali', kitapçılardaki yerini aldı.

Genç yazar Faruk Yıldız'ın kaleme aldığı ödüllü tarihi roman "Evvel Zaman İhtilali", kitapçılardaki yerini aldı.

Bugünü anlamamın, tarihi anlamaktan geçtiğine inananlara hitap eden "Evvel Zaman İhtilali", Eşik Yayınlarından çıktı. Genç yazar Faruk Yıldız'ın, Mostar Dergisi Tarihi Roman Yarışmasında ikincilik alan eserinde, esrarengiz bir cinayetin ardına saklanan korkunç gerçeklerin izi sürülüyor.

17. yüzyıl Osmanlısında cellatların bilinmeyen tarihine ışık tutan roman, şaşırtan kurgusuyla okuru bambaşka dünyalara davet ediyor. Yazar, okuyucusunu İstanbul'un derin zindanlarından Topkapı Sarayına kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor ve hep şu soruyu soruyor: "Hakikat neydi?"

