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Faruk Süren'e cevap verdi
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Faruk Süren'e cevap verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Faruk Süren'in kendisi ve yönetimini hedef alan açıklamaları hakkında sert tepki göstererek, 'Allah aşkına basına açık toplantıda böyle bir şey söylenir mi?' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Faruk Süren'in kendisi ve yönetimini hedef alan açıklamaları hakkında sert tepki göstererek, "Allah aşkına basına açık toplantıda böyle bir şey söylenir mi?" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenen divan kurulu toplantısı başlangıcında Faruk Süren'in açıklamalarının ardından Başkan Dursun Özbek hem Süren'e cevap verdi hem de Riva arazisi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU KONUNUN BU ÇATI ALTINDA DİLE GETİRİLMESİNİ DE ÇOK YANLIŞ BULUYORUM"
Faruk Süren'in yönetimi ve başkanı suçlayan bir açıklama yaptığını ifade ederek sözlerine başlayan Özbek, "Başkanı ve seçilmiş yönetim kurulunu suçlamak, her hareketimizde kabahat aramak alışkanlık haline geldi. 2013 yılında yapılmış bir hareket bugün ne beni ne de yönetimi hiç ilgilendirmez. Biz işimizin peşinde koşuyoruz. Bizim Ne Faruk Başkan ile ne yöneticilerle ne de üyelerle hiç bir alıp vermediğimiz yok. Faruk Başkan'ın fikirlerine itibar etmişimdir, tecrübesinden istifade etmişizdir. Ancak yönetimimizi hedef alan açıklamaları ise teessüfle karşılıyorum. Bizim Galatasaray'da Faruk Başkan'a ancak saygımız olur. Hiçbir zaman kendisini eleştirmedik ve Galatasaray'ın sembol simgelerinden biri, asla itibarsızlaştırma gibi bir durumumuz olamaz. Bunu yapanları kınıyorum. Bu konunun ancak bu çatı altında dile getirilmesini de çok yanlış buluyorum. Bunun birinci müracaat yeri spor kulübüdür. Genelde basına açık bir toplantıda bunu paylaşmak bugünkü yönetimi zan altında bırakmak için beyhude bir davranıştır. Ben de bunun için teessüf ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

"ALLAH AŞKINA BASINA AÇIK TOPLANTIDA BÖYLE BİR ŞEY SÖYLENİR Mİ"
Dursun Özbek, kulübün uğraşması gereken problemlerin çok büyük olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bunlarla uğraşmak için kenetlenmemiz de şart. Yarınki ihaleyi düşünün bu açıklamalar bunu nasıl etkiler. Galatasaray'ın mevcut mali yapısını düzgün hale getirmek adına yoğun çaba içerisindeyim. Sorumluluğum bir kat daha artmıştır. Bu çaba içerisinde şahsıma ve yönetime destek ifadeleri yapmak yerine, 'Bu iş doğru ama bu yönetim beceremez..' Allah aşkına basına açık toplantıda böyle bir şey söylenir mi? Beklentiyi yukarıya çekecek konuşma yapsaydık. Bu konuşma ihaleye girecek 9 firma tarafından dinleniyor. Bu yönetimi genel kurul seçmiş, özellikle bu dönemde yönetime güç verecek konuşmalar yapılsa daha iyi olurdu" diye konuştu.

"ŞEFFAF BİR İHALE"
"Ben Riva ile ilgili projeyi anlattım" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ancak bugün yazılan, çizilen ve ifade edilenler tamamen yanlış. Bizim yaptığımız anlaşma hasılat paylaşma anlaşmasıdır. Burada bir arsayı ortaya koyuyoruz ve Emlak Konut proje geliştirme becerisini ortaya koyuyor, müteahhit ise inşaatları; her tarafın karlılığını artırır mahiyette yapıyor. Bunlar satılıyor ve ortaya çıkan karlılık bölüşülüyor. Yapılan ihalelerde söylenen ve verilen garantiler bunların asgari tutarlarıdır. Detay vermeden Emlak konutun yaptığı hasılat paylaşımı ise örneğin Maslak 1453 projesi. Orada 1 milyar 100 milyona ihale edilen proje daha sonra hasılat payı 1 milyar 800 milyon civarına çıkmıştır. Satışların değerlerinin artışı ve pastanın büyütülmesi sebebiyle kar olmuştur. Artışta devam ediyor. Bizim yaptığımız olay da bu. Şeffaf bir ihale. 9 firma katıldı. Bu bir defa benim tarafımdan da sevinçle karşılandı. Arsamıza yeteri derecede ilgi vardı. Beceremeyeceğim işe neden gireyim ben" diyerek sözlerini sonlandırdı.
(Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

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