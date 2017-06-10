Farklı ülkelerden geldiler, iftar sofrasında buluştular

Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan ve güvenlik güçlerine yakalanan 455 göçmen, Ramazan ayı nedeniyle gönderildikleri İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde birlikte oruç açıyor.

Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan ve güvenlik güçlerine yakalanan 455 göçmen, Ramazan ayı nedeniyle gönderildikleri İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde birlikte oruç açıyor.

Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan ve bu sırada güvenlik güçlerine yakalanan 455 göçmen, gönderildikleri İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Başta Suriye olmak üzere, Afganistan, Pakistan, Irak, Myanmar ve Nijerya gibi Müslüman ülkelerinden gelen göçmenler, Ramazan ayı nedeniyle İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yapmak için durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine kabul ve barınma merkezinin görevlileri de, göçmenler için toplu sahur ve iftar programı düzenledi. Program kapsamında göçmenler, sahur ve iftar vaktinde merkezin bahçesinde kurulan sofralarda bir araya geliyor. Farklı ülkelerden gelerek aynı sofrada buluşan göçmenler, hep beraber oruçlarını açıyor.

Genç ve yaşlı olmak üzere her yaştan göçmenin bulunduğu merkezde, yüzde 75'inin oruç tuttuğunu belirten İzmir İl Göç İdaresi Müdür Vekili Funda Kılıç Doğan, "Bize gelip, oruç tutmak istediklerini söylediler. Biz de ramazan ayının maneviyatını anlamaları için sahur ve iftarlarını toplu olarak bahçede hep bir arada yapabilecekleri programlar yaptık. Bu şekilde toplu iftar yapmaktan daha çok mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.



"HEP BİRLİKTE AKŞAM NAMAZI KILIYORLAR"

Ayrıca, Geri Gönderme Merkezinde farklı geleneklere ve kültürlere sahip olan Müslümanların olduğunu ifade eden Doğan, "Bir çoğu akşam ezanının ardından orucunu su ile ya da hurmayla açtıktan sonra hemen yemeğe oturmuyor. Hep birlikte cemaat olup akşam namazını kılıyorlar, ondan sonra yemeğe oturuyorlar. Yemekten sonra kendilerine özgü eğlenceleri, kutlamaları oluyor" dedi.

(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)